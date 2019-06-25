В Україні з’явиться купюра у 1000 гривень із зображенням Вернадського

З 01 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. А з 25 жовтня 2019 року у готівковому обігу з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1 000 гривень. про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу НБУ.

Як буде виглядати банкнота номіналом у 1 000 гривень:

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського.

“Його обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки – геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної у 1918 році”, – повідомив Яків Смолій.

На зворотній стороні надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

За розміром і кольором банкнота номіналом 1 000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти становить 75х160 мм. Основний колір – блакитний.