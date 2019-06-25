Український оперний співак переміг у престижному конкурсі ВВС

Український баритон Андрій Кимач названий переможцем конкурсу класичного співу BBC Cardiff Singer of World.

Головними конкурентами 31-річного українця були представники Китаю, Аргентини, Південної Кореї і США. Всього в конкурсі брали участь понад 400 співаків з різних країн.

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За перемогу в конкурсі український співак отримав 20 тисяч фунтів стерлінгів і нагороду — так званий Кардіффскій трофей.

BBC Cardiff Singer of World проводиться один раз в два роки.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», український біатлоніст вперше отримав «золото» на чемпіонаті світу.

За матеріалами «Фокус»

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