Український оперний співак переміг у престижному конкурсі ВВС

Український баритон Андрій Кимач названий переможцем конкурсу класичного співу BBC Cardiff Singer of World.
Головними конкурентами 31-річного українця були представники Китаю, Аргентини, Південної Кореї і США. Всього в конкурсі брали участь понад 400 співаків з різних країн.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
За перемогу в конкурсі український співак отримав 20 тисяч фунтів стерлінгів і нагороду — так званий Кардіффскій трофей.
BBC Cardiff Singer of World проводиться один раз в два роки.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», український біатлоніст вперше отримав «золото» на чемпіонаті світу.
За матеріалами «Фокус»
Читайте також:
Українець переміг на конкурсі архітектурно-фантастичних об’єктів
Українець винайшов їстівну пакети і переміг у міжнародному конкурсі
Українець став найкрасивішим чоловіком у світі