У Сумах копи “накрили” нарколабораторію

У Сумах правоохоронці викрили нарколабораторію та затримали її “працівників”. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Амфетамін виготовляли в одній з квартир міста. Лабораторію облаштували троє місцевих жителів: організатор, лаборант і реалізатор. Організатор виявився раніше судимим за викрадення авто і має в своєму минулому чималий кримінальний досвід. Щодо реалізатора зараз триває судовий розгляд за звинуваченням у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та психотропів. Лаборант же потрапив у поле зору правоохоронців уперше. Всі троє затримані, і зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Під час обшуків в будинках і гаражах злочинців копи знайшли близько 50 грамів порошкоподібної речовини, зовні схожої на амфетамін, засоби для виготовлення та вживання наркотиків і психотропів, гроші, предмет, схожий на пістолет.

“Слідчі кваліфікували дії підозрюваних відповідно до ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України”, – розповіли в поліції і зазначили, що чоловікам загрожує позбавлення волі на термін від шести до десяти років.