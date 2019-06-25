Відновлення Росії в ПАРЄ відклали

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) повноваження делегації Росії були оскаржені. Про це у вівторок, 25 червня, повідомляє Telegram-канал RT російською.

Відзначається, що тепер твердження відкладається на 24 години. ТАСС повідомляє, що питання розгляне спеціальна комісія. Для того щоб оскаржити повноваження парламентаріїв, необхідно 30 осіб. Голосування за доповідями про повноваження відбудеться в другій половині дня 26 червня.

Відзначається, що російська делегація зможе працювати в залі протягом цієї доби, але не зможе голосувати з питань, які пов’язані з її повноваженнями.

Раніше стало відомо, що ПАРЄ офіційно запросила Росію взяти участь у червневій сесії у винятковому порядку. Асамблея ухвалила відповідну резолюцію в ніч на 25 червня. За документ проголосували 118 парламентаріїв, 62 виступили проти, ще 10 утрималися.

Росія була позбавлена основних повноважень у ПАРЄ, зокрема, права голосу — у квітні 2014 року з-за возз’єднання з Кримом та воєнних дій на південно-сході України. У 2017 році Росія, яка є найбільшим вкладником ПАРЄ, заморозила сплату членського внеску.