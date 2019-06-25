У Києві із садка зникла дитина

Незвичайний випадок стався 24 червня в Шевченківському районі столиці. Як повідомляють в патрульній поліції Києва, близько 17-ї години по лінії 102 надійшла інформація, що з установи дошкільної освіти зникла дитина.

“Патрульні відразу зателефонували матері хлопчика і попросили її надіслати їм фото зниклого сина. Отримавши фотографію, всі вільні екіпажі почали обстежувати прилеглу територію в пошуках дитини”, – повідомляють правоохоронці.

Вже через кілька хвилин за номером 102 зателефонувала жінка і повідомила, що у дворі будинку на вулиці Чорновола грає маленький хлопчик без нагляду дорослих. Прибувши на місце події, патрульні впізнали дитину з фотографії і повернули її в садок.

“Поліцейські викликали інспектора ювенальної поліції для з’ясування всіх обставин зі зникненням дитини”, – кажуть копи. Патрульні звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням звертатися до поліції, коли бачать на вулиці самотніх малюків.