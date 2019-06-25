Ностальгійна музика лікує деменцію

Експерти з благодійної організації «Плейлист для життя», що функціонує в Глазго (Шотландія) з 2013 року, використовують особливу методику боротьби з розлад розумової діяльності. Вона заснована на наступному спостереженні: аудіоконтенту, пробуджує спогади про дитинство і щасливих моментах життя, приносить радість страждають деменцією, а також активує частини їхнього мозку, не вражені цією хворобою.

З моменту заснування благодійна організація підготувала 4650 медичних працівників, які вміють правильно використовувати музику для лікування деменції. З 2015 року зусиллями подвижників була охоплена 21 000 пацієнтів.

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«Одна з найбільших проблем сучасного суспільства в тому, що люди стали жити довше, і деменція нині розвивається в більш пізньому віці», – пояснив заступник голови організації Енді Лаундес.

На початку була пісня для мами

Ідея створення такої потрібної організації шість років тому народилася у диктора шотландської радіомовної компанії Саллі Магнуссон. Мати Саллі страждала деменцією. І диктор помітила, що відтворення улюбленої музики викликає у її мами приємні спогади і приносить радість.

На той момент вона майже втратила здатність говорити. Однак, коли Саллі наспівувала їй знайому пісню або програвала мелодію за допомогою звуковідтворюючих пристроїв, мама підспівувала і при цьому чудово интонировала.

Тоді й почалася благородна діяльність Саллі Магнуссон, заснувала благодійну організацію для передачі свого досвіду іншим.

Плейлисти треба створювати ще до хвороби

За роки діяльності благодійної організації її співробітники впевнилися в тому, що цей метод унікальний і дуже корисний. Для лікування деменції дієвих ліків так і не винайшли. Тому такий немедикаментозний підхід має величезне значення.

Волонтери благодійної організації «Плейлист для життя» звертаються до членів сімей з проханням з’ясувати музичні переваги родичів. Адже в ідеалі такі індивідуальні збірки улюбленої музики необхідно комплектувати заздалегідь: ще до того, як у когось із рідних проявляться симптоми недоумства.

Безпосередньо беручи участь в лікуванні хворих, волонтери організації стежать за тим, щоб сеанси музичної терапії проводилися хоча б за 30 хвилин до складних маніпуляцій. Наприклад, до купання.

За матеріалами Reuters

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