Капуцини користуються кам’яними знаряддями вже 3 тисячі років

Археолог з Лондонського університету Томос Профитт і його колеги розкопали ділянку в бразильському національному парку Серра-да-Капивара, де мавпи-капуцини донині використовують камені в якості інструментів, щоб розколювати кешью.

Дослідники датували кам’яні знаряддя по фрагментах деревного вугілля, знайденого поруч з кожним інструментом. Вони виявили, що мавпи-капуцини на цьому місці розколювали горіхи камінням близько 3000 років, передаючи досвід з покоління в покоління.

Археологи також помітили, що з плином часу розмір інструментів змінювався, переходячи від більш дрібних каменів до більш великим і навпаки. Примати переключилися на використання більш великих і важких кам’яних знарядь 2500-3000 років тому.

Експрес-інформація по країні

Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія) – держава в Південній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Бразиліа

Найбільші міста: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Сальвадор, Белу-Орізонті, Форталеза, Бразиліа

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 8 514 877 км2 (5-я в світі)

Населення – 203,26 млн чол. (5-я в світі)

Офіційна мова – португальська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,755 (75-я в світі)

ВВП – $2,346 трлн (7-я в світі)

Валюта – бразильський реал

Межує з Французькою Гвіаною, Сурінамом, Гайаною, Венесуелою, Колумбією, Перу, Болівією, Парагваєм, Аргентиною, Уругваєм

Однак після цього періоду мавпи-капуцини знову повернулися до використання дрібних інструментів – тенденція зберігається і в даний час.

Чому капуцини змінювали розміри знарядь

Д-р Проффітт і його колеги висунули ряд теорій, які могли б пояснити зміни у використанні інструменту. Вони можуть бути пов’язані з тим, що різні групи мавп використовували різні інструменти.

Є також імовірність, що великі камені використовувалися для маніпуляцій з іншими видами їжі. Можливо, горіхи кеш’ю були менш доступні в певні моменти часу, що змушувало тварин використовувати більш великі інструменти для обробки інших видів їжі.

Знахідка ставить капуцинів в один ряд з людьми і шимпанзе – єдиними тваринами, щодо яких існують археологічні дані.

Однак капуцини — не єдині тварини, які використовують кам’яні інструменти. Відомо, що видри користуються камінням, щоб розбивати крабів, морських їжаків та молюсків.

Повні результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Ecology & Evolution.

За матеріалами Daily Mail

Читайте також:

Тайські макаки придумали ножі для колки устриць

Вчені вважають, що шимпанзе вірять в бога

Напористі мами бонобо допомагають синам знайти партнерку: вчені