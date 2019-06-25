Верховний суд підтвердив банкрутство «Укрпідшипник» братів Клюєвих

Андрій і Сергій Клюєви

Верховний суд відхилив касаційну скаргу на рішення

Східного апеляційного госпсуду про початок процедури банкрутства заводу

«Укрпідшипник», яке контролюють брати Андрій

і Сергій Клюєви. Відповідне рішення суду опубліковано в Єдиному

державному реєстрі судових рішень.

«Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства

«Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») залишити

без задоволення. Постанова Східного апеляційного господарського суду

від 17.01.2019 та постанову

Господарського суду Донецької області від 03.07.2018 по справі №

905/3071 / 17 залишити без змін», — говориться в рішенні.

Постанова суду касаційної інстанції вступає в

законну силу з моменту його прийняття, є остаточним і оскарженню не

підлягає.

«Укрексімбанк» подавав апеляційну скаргу на ухвалу

суду першої інстанції від 30 травня 2018 року, в якій просив Східний

апеляційний госпсуд визнати в повному обсязі заявлені вимоги до ПРАТ

«Укрпідшипник» на 2,035 млрд грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Клюєви планують продати нерухомість ПРАТ «Укрпідшипник» через борги перед «Укрексімбанком.