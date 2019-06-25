Верховний суд підтвердив банкрутство «Укрпідшипник» братів Клюєвих

Андрій і Сергій Клюєви
Верховний суд відхилив касаційну скаргу на рішення
Східного апеляційного госпсуду про початок процедури банкрутства заводу
«Укрпідшипник», яке контролюють брати Андрій
і Сергій Клюєви. Відповідне рішення суду опубліковано в Єдиному
державному реєстрі судових рішень.
«Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») залишити
без задоволення. Постанова Східного апеляційного господарського суду
від 17.01.2019 та постанову
Господарського суду Донецької області від 03.07.2018 по справі №
905/3071 / 17 залишити без змін», — говориться в рішенні.
Постанова суду касаційної інстанції вступає в
законну силу з моменту його прийняття, є остаточним і оскарженню не
підлягає.
«Укрексімбанк» подавав апеляційну скаргу на ухвалу
суду першої інстанції від 30 травня 2018 року, в якій просив Східний
апеляційний госпсуд визнати в повному обсязі заявлені вимоги до ПРАТ
«Укрпідшипник» на 2,035 млрд грн.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Клюєви планують продати нерухомість ПРАТ «Укрпідшипник» через борги перед «Укрексімбанком.