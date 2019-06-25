У Києві зловмисники ввозили контрабандою з Європи незаконну зброю

В Києві СБУ викрила діяльність організованої групи, яка налагодила механізм незаконного виготовлення і збуту вогнепальної зброї та боєприпасів з Європи. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу СБУ.

На сайті відомства повідомляється, що оперативники спецслужби встановили зловмисникі, які ввозили контрабандою з країн Західної Європи деталі до вогнепальної зброї через пункти пропуску однієї із західних областей України. Потім у спеціально облаштованих майстернях з деталей виготовлялася бойова зброя. Співробітники спецслужби впродовж поточного року задокументували низку фактів незаконного виготовлення, постачання та збуту вогнепальної зброї двома фігурантами провадження. «Клієнтів» зловмисники підшукували через власні зв’язки у колах легальних покупців зброї.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів провадження у Києві та області правоохоронці вилучили пістолет-кулемет, одинадцять пістолетів марок Glock, CZ, Walther, Heckler&Koch, понад тисячу набоїв, а також комплекти деталей для виготовлення пістолетів.