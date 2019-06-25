Під Києвом сталася смертельна НП зі священиком і його донькою

У Київській області потонув священнослужитель разом зі своєю донькою.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент стався в селі Щербаки з 58-річним чоловіком 4-річною дівчинкою. Батька і молодшу сестру побачив старший син священика, коли пішов на їх пошуки. Хлопець почав кликати на допомогу, люди, які відпочивали неподалік, викликали швидку допомогу і з води витягли чоловіка з донькою вже без ознак життя.

“На місце події працювала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, патрульної поліції і водолази. Працівники поліції з’ясували, що священик разом з дружиною і двома дітьми приїхали на машині до затопленого кар’єру, щоб забрати старшого сина додому (хлопець відпочивав там з друзями). В той час коли всі зібрали речі, чоловік взяв молодшу дочку і пішов прогулятися. Через деякий час їх і знайшов старший син священнослужителя”, – йдеться в повідомленні.

Встановлюються причини смерті і з’ясовуються свідки і очевидці події.