Глава АП брав участь у великій банківській афері-ЗМІ

Глава президентської адміністрації Андрій Богдан виявився причетним до кредитної афери із залученням офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс ІНК.” (Idelberg resources INC.).

Про це йдеться в розслідуванні журналістів “Бігус. Інфо”.

Там нагадали, що 2016 року Фонд гарантування вкладів викрив кредитну аферу із залученням офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс ІНК.” (Idelberg resources INC.). За даними журналістів, Андрій Богдан був представником цієї компанії за дорученням.

Відзначається, що кредитна афера полягала в тому, що офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів допомогла компанії “Світловодський маслосиркомбінат” з групи “Клуб сиру» не розрахуватися за кредит в банку “Фінанси та кредит”.

Маслосиркомбінат отримав кредит ще в 2007 році. У 2009-му, коли кредит уже мав бути погашений, борг комбінату перед банком склав близько 150 млн грн. Коли банк звернувся за стягненням застави по кредиту, Idelberg resources заявила, що теж претендує на гроші комбінату. Господарський суд Київської області встав на сторону офшорній компанії.

У матеріалах кримінального провадження, відкритого в 2016 році, ця офшорна фірма названа фіктивною.

Довіреності на представництво “Айдельберг ресорсіс” Богдану видав його бізнес-партнер Олександр Баулін.

На питання Bihus.Info Богдан відповів, що не пам’ятає компанії “Айдельберг ресорсіс”, але не виключає, що міг представляти її за дорученням від Олександра Бауліна.

“Можливо. Це моє минуле життя. Я жив як підприємець, я працював багато, заробляв гроші “, – сказав Андрій Богдан, відповідаючи на питання кореспондентів.

Про зацікавленість Богдана в цій історії можуть свідчити і його часті візити в Генеральну прокуратуру за останні півроку, пише видання. За даними Bihus.Info, з жовтня 18-го по квітень 19-го він приходив в ГПУ не менше 16 разів.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган пояснила: Богдан ходить по адвокатських справах. Частина візитів стосувалася ПриватБанку, інша частина “по підприємству, що рейдернули”.