Застрягла в дитячій машинці дівчина стала героєм інтернету

Цей випадок є яскравим свідченням того, що не варто доводити щось оточуючим, якщо вони тебе беруть «на слабо».

Цього разу на таке повелася шотландська дівчина Зої Арчибальд із містечка Брихін (Шотландія), яка вирішила довести, що вміститься в крихітну червоно-жовту дитячу машинку свого племінника. Нахлобучивши її на себе, і начебто спочатку посміявшись, вже через кілька хвилин Зої усвідомила: вона застрягла в машинці, немов Вінні-Пух, і вилізти з неї тепер не може.

Весь цей казус зняли на смартфон. Відео наочно показує, як дівчина, докладаючи масу зусиль, не може вилізти з машинки. Звільнитися від іграшки вдалося лише за допомогою батька Зої. Спершу він намагався проштовхнути голову застряглої всередину, але це не мало ефекту. Допоміг тільки ніж, за допомогою якого було розрізано пластик.

: autocentre.ua

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