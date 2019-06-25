Депутати парламенту Грузії влаштували бійку. ВІДЕО

Депутати парламенту Грузії влаштували бійку під час засідання, на якому обговорювалися вимоги опозиції.

Трансляцію засідання вів “Перший канал” Громадського телебачення Грузії.

Засідання почалося з висловленого опозицією протесту: вони вимагали змінити порядок денний, щоб розглянути вимоги опозиції, зокрема відставку глави МВС Георгія Гахар і звільнення всіх учасників акції протесту, затриманих в столиці країни в ніч на 21 червня.

Парламентська більшість з партії Грузинська мрія (116 з 150 місць) відмовилася змінити порядок засідання. Крім того, глава фракції Мамука Мдінарадзе звинуватив опозицію і колишнього президента країни Михайла Саакашвілі в тому, що вони представляють “головне зло для Грузії”, так як намагаються використовувати протести для зміни влади в Грузії.

Це і стало першопричиною бійки, проте бійку зупинили завдяки втручанню приставів. У зв’язку з порушенням регламенту засідання було оголошено технічну перерву.

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