ГРБ отказало: адвокат Петра Порошенко не смог правильно оформить заявление на Портнова

Государственное бюро расследований отказало адвокату Петра Порошенко Игорю Голованю в открытии уголовного производства против Андрея Портнова. Основной причиной отказа стало неправильное оформление заявления. Об этом сообщает Zrada.today.

Сегодня, во время пресс-конференции, Игорь Головань заявил, что действия Портнова подпадают под квалификацию статьи 383 Уголовного кодекса Украины “заведомо неправдивые сообщения о преступлении”, и соответствующее производство против Андрея Портнова уже якобы зарегистрировано.

Немного позднее, Андрей Портнов, у себя в Telegram-канале пролил свет на сложившуюся ситуацию. Оказалось, что ГБР отказало адвокату Петра Порошенка в регистрации заявления в отношения Андрея Портнова.

Самым большим казусом в этой ситуации было то, что Игорь Головань не предоставил в своём заявлении копию договора о предоставлении правовой помощи, копию свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и ордер. В связи с этим, ГБР было вынужденно отказать адвокату Порошенко из-за неправильного оформления заявления.

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В свою очередь, Андрей Портнов опубликовал копию документа об отказе регистрации заявления. С документом вы можете ознакомиться здесь.

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Напомним, ГБР открыло производство по пяти статьям Уголовного кодекса Украины против Петра Порошенко:

действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти;

злоупотребление властью или служебным положением;

выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

формирования парламентского коалиции в 2016-м году и назначения Кабинета министров. Порошенко и Парубий, якобы, сфальсифицировали документы о создании коалиции, и правительство было назначено незаконно;

22 мая САП открыла дело на Порошенко и Кононенко Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследование вероятного превышения полномочий президента Украины Петра Порошенко и первого заместителя фракции БПП Игоря Кононенко.

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