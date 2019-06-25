Ніколь Кідман ризикнула оголитися перед фотокамерою

Голлівудська зірка Ніколь Кідман, яка 20 червня відсвяткувала своє 52-річчя, ризикнула оголитися перед фотокамерою. Актриса виклала у себе в Instagram ефектний чорно-білий знімок, на якому вона позує в розстебнутій спереду блузці, яка ледь прикриває її голі груди

«Люблю білу сорочку», — підписала фото Ніколь, яке є частиною фотосесії для журналу Vanity Fair.

Вже за першу ж годину фото набрала більше 80 тисяч лайків. Шанувальники зробили актрисі масу компліментів, хоча деякі були дещо шоковані відвертістю знімка.