Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас продають шикарний будинок на Бермудах

Одні з найбільш міцних і знаменитих подружжя світу продають розкішний особняк на Бермудських островах. Британська актриса Кетрін Зета-Джонс і її чоловік американець Майкл Дугласрешили «віддати» свій будинок на британській заморській території в добрі руки.

Про продаж будинку в курортному місці повідомляє видання Variety.

Як зазначається в джерелі, зоряна пара хоче отримати за нього 10,6 мільйона доларів. Особняк розміром 685 квадратних метрів розташований на першій береговій лінії Бермудських островів. Нерухомість охоплює великий будинок з 4 спальнями, гостьові апартаменти, тенісний корт, чималу прибудинкову територію та басейн під відкритим небом. Також в будинку є дитяче крило, величезна веранда з видом на море, а також офіс та медіа-зал.