Цой – живий! Невідомі факти і смерть під питанням

Віктор Цой народився 21 червня 1962 року. А 15 серпня 1990 року Віктор Цой загинув в автокатастрофі в декількох десятках кілометрів від Риги, коли повертався з риболовлі в Юрмалі, де він проводив відпочинок.

Музика Цоя кардинально змінила російський рок виконавець збирав повні стадіони і став кумиром кількох поколінь.

8 найбільш відомих фактів з життя Цоя

Перший виступ Цоя в Києві (квартирник у будинку неподалік столичної прокуратури) закінчився депортацією в Москву.

Рок-зірка не міг переносити виду крові.

У 1983-му Цой намагався відкосити від армії в знаменитій пітерської психіатричній лікарні.

Віктор був дуже сором’язливим «і з жінками, і взагалі», згадує його близький друг Олексій Рибін в інтерв’ю “Московському комсомольцю”.

Попри чорнобильську катастрофу Цой приїхав в Київ на зйомки у фільмі-дипломної роботі Сергія Лисенка Кінець канікул.

Артист був майстром різьби по дереву. Вперше на екрани ТБ він потрапив з-за участі в програмі Монітор, де і показав цей свій талант.

Рокер відвідував концерти Леонтьєва й Боярського.

Цой зловживав словами-паразитами, такими як: «як би» і «насправді».

Смерть Цоя

Що ж це насправді було – нещасний випадок, самогубство чи щось інше?

Офіційна версія. Слідство вважає, що Цой заснув за кермом на швидкості 120 км/год вилетів на зустрічну смугу, де врізався в автобус.

Що думають товариші. Товариш Цоя – пітерський музикант Олексій Вишня – вірить у те, що лідер групи Кіно міг сісти за кермо насправді втомленим. А тому міг заснути.

Версія водія автобуса. Яніс Фибикс – той самий водій Ікаруса, з яким зіткнувся москвич, не виключає версії, що вбивство Цоя було спецоперацією КДБ через антирадянських поглядів виконавця.