В Німеччині вибухнула бомба часів Другої світової війни

Гучний вибух серед ночі розбудив мешканців Лимбурга: цей несамовитий гуркіт пішов за так званої самодетонацией бомби. Винуватиця події понад 75 років спочивала в полі неподалік, на глибині близько чотирьох метрів. Важила вона 250 кілограмів і була забезпечена хімічною детонатором.
Деякі місцеві жителі, побачивши залишений вибухом кратер, подумали, що це впав метеорит. І не дивно, ширина воронки досягала 10 метрів, глибина – чотирьох.
Причина – розкладання хімічного детонатора
Професор Бранденбурзького технологічного університету в Котбусі Вольфганг Спіра свідчив, що в Німеччині самодетонация бомби часів Другої світової війни трапляється один-два рази на рік.
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Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)
Офіційна мова – німецький
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,916 (6-я в світі)
ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами
«Якщо бомба має хімічний детонатор, складові його матеріали розкладаються дуже довгий час», – вважає професор Спіра. Розкладання детонатора в кінцевому підсумку і спровокувало вибух.
Професор пояснив, що з віком причаїлися в землі бомби стають все більш небезпечними. Це відноситься як до бомб з хімічним детонатором, так і до звичайних бомб, які піддаються тривалій корозії. З часом процес корозії приводить до ослаблення механізмів безпеки всередині бомби, вважає професор Спіра.
Війна ще не раз нагадає про себе
Представник влади міста Лімбург Йоханнес Лаубах прокоментував місцезнаходження неразорвавшейся бомби в цьому районі як зовсім не випадкове. Тут розміщувалося залізничне депо, яке піддавалося в кінці Другої світової війни потужним бомбардуванням.
Тисячі бомб розірвалися ще спочивають у землі Німеччини. На початку цього місяця неразорвавшееся пристрій було знешкоджено у жвавому районі центру Берліна.
За матеріалами Deutsche Welle
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