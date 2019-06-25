Чоловіка судитимуть за сексуальне насильство у громадських вбиральнях

До суду скерували обвинувальний акт проти чоловіка, підозрюваного у вчиненні сексуального насильства над жінками у вбиральнях торговельного центру у Києві. Про це повідомила прес-служба прокуратури столиці

“Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 29-річного жителя міста Полтави за вчинення сексуального насильства над жінками”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, інцидент стався у березні цього року у жіночих вбиральнях торгового центру “Епіцентр” чоловік, прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру.

За результатами слідства, чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.