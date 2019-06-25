Торгова вітрина: як вибрати вдалу конструкцію

Для того, щоб домогтися максимальної зацікавленості покупця у Вашому товарі, необхідно підібрати правильні меблі, а саме – торгові вітрини. Подібні конструкції вже стали невід’ємною частиною будь-якого магазину, так як вони створюють комфортні робочі умови і підвищують рівень привабливості закладу. Придбати відповідні торгові вітрини рекомендується на сайті компанії «Торгоборуд», де представлений широкий асортимент моделей, що відрізняються по стилю, формі, матеріалу виготовлення. Вони характеризуються високою якістю, але доступні в ціні. Якщо з якихось причин готова конструкція Вас не влаштовує, є можливість створити торгові вітрини на замовлення.

Переваги торгової вітрини

Торгові вітрини – це меблі, що максимально раціонально використовують площу залу. Переваги її незаперечні:

Підходить для викладки будь-якої групи товарів;

Покупець може безперешкодно розглянути вподобану річ;

Прозорі стінки не заважають презентації, але захищають продукцію від псування, крадіжки і впливу інших небажаних чинників;

Модель зі скла і ДСП дуже універсальна, однаково доречно буде виглядати і в продуктовому магазині, і в дорогому бутіку, проте має низьку вартість;

Допомагають правильно зонувати зал, доповнюють інтер’єр, можуть виступати окремим елементом декору.

Нюанси вибору торгової вітрини

Перед придбанням конструкції важливо розуміти такі моменти:

Для якої групи товару призначене майбутнє обладнання, так як від цього залежить можливість його додаткової комплектації;

Призначення вітрини – виставка або продаж;

Кількість і габарити торгових вітрин – відповідні розміри, кількість і висота поличок, наявність додаткової комплектації – підсвічування, дверей з замком, декоративного оздоблення;

– відповідні розміри, кількість і висота поличок, наявність додаткової комплектації – підсвічування, дверей з замком, декоративного оздоблення; Тип вітрини – відкрита, закрита або комбінована;

Зовнішній вигляд – колір, форма, відповідність дизайну залу і виставленому товару;

Конструкція повинна бути надійною, міцною, зносостійкою, стійкою, ергономічною, зручною й легкою в обслуговуванні, а також при взаємодії продавця і покупця.

При виготовленні торгових вітрин на замовлення Ви отримуєте конструкцію, яка ідеально підійде до Вашого приміщення за габаритами і зовнішнім виглядом, вона буде унікальна, а при правильній взаємодії покупця і дизайнера – вигідно відрізнятися на тлі звичайних моделей, додаючи Вашому приміщенню індивідуальності.