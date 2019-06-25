Горбач: Про парламентську асамблею (російської) Ради Європи

Володимир Горбач, політичний аналітик у Інституті Євроатлантичного Співробітництва зробив дуже цікавий аналіз ситуації, яка склалася навколо українського питання в ПАРЄ. Він досить розлого розповів, чому повернули делегацію РФ в асамблею, а також про те, які ще удари по Україні можуть відбутися у найближчому майбутньому. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політ аналітика у соцмережі фейсбук.

Горбач пише: «1) Рішення про повернення в ПАРЄ РФ ухвалювалося не в самому ПАРЕ, а за його кулісами – національними урядами країн “старої Європи”. У сесійній залі воно було просто імплементоване.

2) Причиною такого рішення є не тільки і не стільки 70 млн євро російського внеску до бюджету організації. Справжня причина – втома “старої Європи” від опору росіянам. Психологічно це схоже на втому українського суспільства від війни, тільки “стара Європа” воює переважно дипломатичними заявами й економічними санкціями.

3) “Стара Європа” потребує Росію Путіна у якості геополітичного партнера – для збалансування тиску з боку США (фактор Трампа). Тому контакт (діалог) з росіянами для них є важливішим за власну репутацію.

4) Це перший справжній удар по позиціях України з Заходу. Можемо констатувати кризу солідарності з Україною, яку “Стара Європа” намагається замаскувати балансуванням солідарністю з опозиційною Росією (громадянським суспільством). Мовиться про збереження права для російських громадян звертатися до Європейського суду з прав людини у тому ж Страсбурзі. Але це лише фантом для відведення уваги. Насправді це крок назустріч злочинцям у Кремлі.

5) Другий удар по позиціях України з Заходу може відбутися вже через 3 дні – під час зустрічі великої 20-и у Осаці, Японія. Президент Трамп відмовився зустрічатися з Путіним на попередньому саміті у Буенос-Айресі, начебто під приводом захоплення росіянами українських моряків неподалік Керчинської протоки. Але, як виглядає, також зняв цю свою попередню умову. І хоч я не виключав би, що Кремль у цьому питанні найближчим часом підіграє і Трампові і ПАРЄ, це усе-одно буде гра проти позицій України.

6) Чому такого не було раніше і чому це стало можливим саме зараз, ви, сподіваюся, розумієте й без мене. Перші зовнішьополітичні контакти новообраного президента Зеленського продемонстрували акулам світової політики усю його недосвідченість, слабкість і некомпетентність. А відмова президента контактувати з українською ж делегацією в ПАРЄ з очевидністю показала відсутність єдності в цьому питанні в самій Україні. Відтак нашу героїчну делегацію в ПАРЄ сприймали як політиків, які чинили відчайдушно останні спроби, але не маючи підтримки президента й уряду, вже відходять з наступними виборами. Це перша ціна авантюри з достроковими виборами.

7) Те що зараз розгортається довкола України було детермінізоване як ходом так і результатом президентських виборів. Зовнішньополітичної і безпекової ціни питання не хотіли розуміти 73 % виборців. Я не кажу що це дуже правильно, але добре, що баланс сил у війні з Росією тримався кілька років на особистих зусиллях Порошенка. Як би хто до нього не ставився, але з ним рахувалися, бо він діяв – опирався російській агресії і партнерському тиску. Зараз цього фактору немає, є вакуум сили, який швидко заповниться. І росіяни і Захід спробують покращити відносини між собою коштом національних інтересів України. А нам, як колись Тимошенко, підсунуть під носа тимчасово низьку ціну на газ 🙁

8) Ситуація виглядає дуже недобре для України і українців. Єдиним позитивом може стати винесений урок. А може і не стати. Залежить від того, хто отримає владу і робитиме висновки».

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Нагадаємо, що Генпрокурор України Юрій Луценко у соціальній мережі фейсбук написав про те, що ПАРЄ зрадила Україну і ЄС. Він також наголосив, що санкції проти Росії завжди приймалися під тиском української влади.

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