У Києві спіймали на гарячому досвідченого злодія з багатим минулим: опубліковано відео

У Києві затримали злодія, який вкрав у покупця супермаркету телефон.

Про це повідомляє ресурс “Київ Оперативний”.

Як зазначив потерпілий, він знаходився в магазині “Сільпо”, коли відчув, що у нього з кишені витягують телефон.

“Я це відчув і різко розвернувся. У цей момент він його вже ховав до себе в кишеню. Коли він побачив, що я його “спалив” – почав прикидається жартівником, типу “я пожартував, братан, це жарт” і т.д. Тоді, я забрав телефон і почав знімати”, – зазначив потерпілий.

Як з’ясувалося, злодія звуть Орхан, у нього є вже 5 судимостей, але чому він перебуває на волі – невідомо.