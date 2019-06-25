Кожен четвертий український підліток пережив стан сп’яніння – опитування

Принаймні один раз протягом життя 23,3% учнів віком 10-17 років були п’яними. Такі дані дослідження оприлюднив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Також повідомляється, що у віці 10 років цей показник становить 6,4%, у віці 17 років – 48%.

Про те, що переживали стан сп’яніння від одного до трьох разів протягом життя, повідомили 34,9% 17-річних учнів, 34,3% 16-річних та 25,6% 15-річних учнів.

“У 10 років до трьох разів стан сп’яніння протягом життя зазначили 5,3% респондентів”, – йдеться у результатах дослідження.

Соціологічне опитування було проведено Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка спільно з ЮНІСЕФ у 2018 році у 287 навчальних закладах, де було опитано понад 13 тисяч респондентів.

Опитування охопило учнів 5-11-х класів закладів загальної середньої освіти; 1-го, 2-го курсів закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) та студентів закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) (на базі 9-річної освіти), які представляють дітей та молодь 10-17 років, що навчається.

Як повідомляв УНН, за даними ESPAD, кожен п’ятий український підліток вживає алкоголь у себе вдома, а кожен 10-й – викурив свою першу сигарету у 14 років.

З метою захистити українську молодь від доступних алкоголю і тютюну, депутати внесли у парламент законопроект №9065.

Документ, серед іншого, передбачає кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також пропонує заборонити продаж алкоголю і сигарет біля шкільних установ.

Ініціатором проекту ЗУ виступив депутат Андрій Павелко, який закликав своїх колег по парламенту підтримати посилення відповідальності за продаж сигарет та алкоголю дітям.