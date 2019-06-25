Тисячі невідомих фото теракту 11 вересня знайшли на розпродажі

Опублікували 2,3 тис. фотографій, знятих після теракту 11 вересня 2001-го у Нью-Йорку, США.

Архівісти купили на розпродажі CD із фотографіями зруйнованого 2001-го Всесвітнього торгового центру, передає ВВС.

Диски були в поганому стані, але відновити інформацію на них вдалось. Усього отримали 2389 фотографій.

Припускають, що світлини зробили будівельники, які допомагали прибирати завали будівель.

“Ніхто не звертав уваги на ці фото. Дуже ймовірно, що вони так і лежали б, якби ми не пішли на розпродаж”, — сказав архівіст Джонатан Берджесс. Його колега Джейсон Скотт знайшов диски зі знімками.

Знайти автора фото чи когось із його родичів не вдалось.

: gazeta.ua

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