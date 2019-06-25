Захоплені українські кораблі зникли з керченського порту

Журналісти помітили, що зі стоянки судів спочатку пропали українські катери, на наступний день — буксир “Яни Капу”

Українські військові катери “Нікополь” (P176) і “Бердянськ” (U175), а також буксир “Яни Капу” (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки судів Генмол в Керчі, де вони знаходилися останні місяці.

Про це повідомляє Крим.Реалії, передає Zrada.today.

Місцеперебування зниклих кораблів наразі невідомо.

Раніше, журналісти зробили фото акваторії порту військової частини російської берегової охорони в центрі Керчі й звернули увагу, що українські військові катери відсутні.

На момент фотографування, тут ще перебував буксир “Яни Капу”. Проте, сьогодні, 25 червня, буксира на стоянці суден не було помічено.

Раніше, 25 травня 2019 року міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію звільнити два українські кораблі й допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані біля Керченської протоки у 2018 році.

У МЗС РФ вважають, що міжнародний суд ООН не мав права вирішувати долю українських моряків.

МЗС України Павло Клімкін назвав реакцію МЗС РФ про рішення трибуналу по звільненню українських полонених моряків “млявою і беззубою”.

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