В Україні проведуть перший аукціон з продажу електроенергії

Перший аукціон з продажу електричної енергії проведуть наприкінці червня в Україні. Про це повідомляє ZN.UA.

У повідомленні йдеться про те, що аукціон для цілей PSO запланований на 27 червня.

“Українська енергетична біржа” призначила на 27 червня перший аукціон з продажу електроенергії НАЕК “Енергоатом” та АТ “Укргідроенерго” для виконання публічних спецзобов’язань (PSO, public service obligations) з постачання електроненргії населенню. Про це повідомляється на сайті біржі.

Наголошується, що покупці електричної енергії для участі у торгах повинні внести гарантійний внесок.

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Раніше повідомлялося, що Кабмін поклав публічні спецзобов’язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК “Енергоатом”, АТ “Укргідроенерго” та оператора системи передачі “Укренерго”.

Кабінет міністрів зобов’язав держпідприємство НАЕК “Енергоатом” продавати 90% своєї електроенергії у новому ринку електроенергії за фіксованою ціною.

На 1 липня 2019 року в Україні намічений запуск нової моделі ринку е/е. Єдиний покупець і продавець е/е – ДП “Енергоринок” – починає процес ліквідації.

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