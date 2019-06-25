Смерть від інфаркту найбільше загрожує молодим курцям

Результати нового дослідження, проведеного співробітниками Південно-Йоркширського кардиоторакального центру в Шеффілді (Великобританія), були опубліковані в «Журналі Американського коледжу кардіологів». Згідно даним науковому праці, куріння загрожує смертю від серцевого нападу, в першу чергу, жінкам молодше 50 років. Хоча, звичайно, ця шкідлива звичка підвищує вірогідність серцевого нападу і у чоловіків, і у жінок усіх віків.
Це – одне з перших досліджень, що дозволяє кількісно оцінити, наскільки шкідливо куріння для серця жінок порівняно з чоловіками. А особливо – серед пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI), що представляє собою особливо серйозний тип серцевого нападу.
Некурящі бувають инфарктницами-смертницями в 13 разів рідше
До досліджень були залучені 3343 респонденти обох статей, які пережили інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI), який є результатом повної закупорки основний коронарної артерії. Інформація, зібрана за п’ять років, стосувалася пацієнтів у віці 18 років і старше.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Вчені прийшли до висновку, що для курящих жінок у віці від 18 до 49 років ризик смертельного серцевого нападу – більш ніж в 13 разів вище, ніж для некурців.
На основі вивчених даних було визначено, що в порівнянні з некурящими колегами, курці мали в 6,62 рази більше шансів отримати серйозний серцевий напад, в той час як чоловіки, що палять – в 4,4 рази.
Щоб кинути палити, не потрібно чекати старості
Співавтор опублікованого матеріалу, кардіолог Південно-Йоркширського кардиоторакального центру Евер Грец заявив: «Я сподіваюся, дослідження виправить уявлення молодих курців про те, що ризик серцевого нападу виникає у більш пізньому віці».
Доктор Грец підозрює, що причина підвищеного ризику розвитку інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI) у молодих жінок пов’язана з впливом куріння на гормон естроген: «Захисна функція естрогену у молодих курців нівелюється сильним впливом нікотину».
У новому дослідженні був натяк і на хороші новини. Коли жінки кидають курити, їх ризик серйозного серцевого нападу падає до рівня некурців.
За матеріалами Reuters
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