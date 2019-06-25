Під Києвом екстремальне селфі обернулося для підлітка реанімацією

У Броварах Київської області 14-річний хлопець, щоб зробити селфі, застрибнув на захисну сітку над пішохідним мостом залізничної станції і взявся рукою за металеві опори. Через це стався електричний розряд, тіло підлітка загорілося. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Київській області

“Аби зробити фото школяр застрибнув на захисну сітку над пішохідним мостом залізничної станції “Бобрик” та взявся рукою за металеві опори під контактним кабелем з напругою у 27 000 вольт.

Внаслідок цього стався електричний розряд та спалахнув вогонь. Тіло та одяг хлопчини загорілися”, – йдеться в повідомленні.

У цей момент поруч були його однокласниці. Одна з них одразу кинулася гасити товариша футболкою, викликала “швидку” та зателефонувала своєму батькові. Той миттєво на своєму автомобілі приїхав на залізницю, школяра посадили в машину та повезли до лікарні.

Дорогою підлітка з численними опіками передали бригаді “швидкої допомоги”.

Крім того, правоохоронці, опитавши свідків події, двох дівчат, з’ясувалося, що постраждалий зателефонував їм і запропонував прогулятися. Дівчата просили його на небезпечну висоту не підійматися, але хлопець не послухав.

“Зараз він перебуває у реанімації. Опіки тіла 70% та шок I ступеня. Вирішується питання про його транспортування до опікового центру у м.Київ”, – прокоментували в поліції.

Наразі ювенальна превенція вивчає всі обставини події.