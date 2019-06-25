Для Німеччини повернення РФ у ПАРЄ – хороша новина

Повернення у ПАРЄ делегації Російської Федерації для Нмеччини – хороша подія. Саме так прокоментував цю подіє міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Про це розповідає Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться про те, що міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

“Росія належить до Ради Європи – з усіма правами та обов’язками, що випливають з цього”, – цитує міністра пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на “ЕП”.

Він “вітає досягнутий компроміс, щоб Росія залишилася в Раді Європи”.

“Це хороша новина для російського громадянського суспільства”, – зазначив Маас.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 – проти, 10 – утрималися.

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