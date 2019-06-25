У Києві невідомі підпалили кілька маршруток

В Оболонському районі міста Києва п’ятеро невідомих підпалили кілька маршруток. Про це повідомила речниця Оболонського управління поліції Діана Шутько.

“По вулиці Героїв Дніпра п’ятеро невідомих з закритими обличчями підбігли до автобусів, що надають послуги пасажирських перевезень до міста Вишгород, кинули пляшки з запальною сумішшю і димові шашки. Водії маршруток одразу почали тушити вогонь власними силами”¸ – зазначила Шутько.

Таким чином, маршруткам завдано незначних пошкоджень, вогнем також було пошкоджено легковий автомобіль Audi, який знаходився припаркований поруч з маршрутками.

Постраждалих, за даними поліції, немає.

Зловмисники зникли з місця події. Наразі слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження, попередньо, за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).