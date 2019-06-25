25 червня: все що треба знати за сьогодні. Повернення Росії в ПАРЄ

(25.06.2019) Повернення Росії до ПАРЄ, бійка в грузинському парламенті, новинки в Телеграмі, 10 років з дня смерті Майкла Джексона. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Вже завтра, 26 червня, російські делегати зможуть повернутися до Парламентської асамблеї. Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ й ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії;

Цитата дня:

«Реальною проблемою стане старіння і скорочення населення світу до 2050 року, а не перенаселеність», – написав Маск. На його думку, на той час «демографічна структура [населення планети] з розбивкою за віком буде виглядати як перевернута піраміда з великим числом людей похилого віку і малою кількістю молодих»;

В Телеграмі з’явилася функція “Люди поруч”. Після оновлення в месенджері Telegram з’явилась можливість створювати геочати з користувачами, що перебувають поблизу — від 100 метрів до 12 кілометрів. Тепер користувачі можуть створити чати із сусідами по будинку або району, використовуючи лише геолокацію без будь-яких інших даних про людину, зокрема телефонного номера. Для створення геочату потрібно вказати його тематику і радіус геолокації: для початку бесіди потрібно зайти в розділ “Контакти” і обрати функцію “Знайти людей неподалік”. Функція доступна для пристроїв з операційними системами iOS і Android, мінімальний радіус геолокації – 100 метрів, максимальний – 12 кілометрів. Кількість учасників чату не обмежена;

Цифра дня 10

10 років минуло з дня смерті легендарного американського співака Майкла Джексона

Німецькі винищувачі Eurofighter військово-повітряних сил зіткнулися і впали на населені пункти. Авіакатастрофа сталася в понеділок, 24 червня, на території федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія. Пілоти катапультувалися, ведуться їх пошуки. В районі аварії літаків розпочалася лісова пожежа. Уламки літаків впали на населені пункти;

Хто помер

25 червня у 2009 році помер популярний американський співак Майкл Джексон,

Президент України Володимир Зеленський виконав свою обіцянку і купив сім’ї загиблого гірника величезну і затишну двокімнатну квартиру в 90 квадратів в елітній новобудові. Цікаво, що сім’я тепер має цілих два будинки, оскільки телеканал “Прямий” також купив квартиру.

Курйоз дня

Державне бюро розслідувань відмовило адвокату Петра Порошенка Ігорю Голованю у відкритті кримінального провадження проти Андрія Портнова. Основною причиною відмови стало неправильне оформлення заяви;

Коту на прізвисько Фелікс вдалося пережити годинне прання в пральній машині. Стефані Керролл-Кірхофф, власниця тварини, вирішила випрати речі. Вона включила машину, але не помітила, що однорічний кіт застрибнув в барабан. Через годину американка відкрила дверцята машини й побачила всередині Фелікса. Дочка Стефані розповіла, що мати плакала і кликала на допомогу. Керролл-Кірхофф з батьком вирушили до ветеринарної клініки. У медустанові стан вихованця оцінили як критичний;

Дні народження видатних людей

25 червня 1886 році народився Іван Крип’якевич, український історик, академік, професор Львівського університету;

Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна д’Ампеццо. За підсумками голосування заявка Мілана і Кортіна д’Ампеццо випередила шведські Стокгольм і Оре, які також спільно претендували на проведення Зимової Олімпіади 2026 року. Президент МОК Томас Бах відзначив, що вибори продемонстрували успіх стратегії на здешевлення та спрощення проєктів Ігор. Відзначається, що бюджет на Зимову Олімпіаду 2026 року знизиться на 75% в порівнянні з Іграми 2018 і 2022 років, а 13 з 14 олімпійських об’єктів в Мілані й Кортині д’Ампеццо або вже побудовані, або будуть тимчасовими;

Цей день в історії

25 червня в 1939 році у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов’язані з ним установи ліквідовано;

25 червня у 1783 році Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню.

Українські військові катери “Нікополь” (P176) і “Бердянськ” (U175), а також буксир “Яни Капу” (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки судів Генмол в Керчі, де вони знаходилися останні місяці. Місцеперебування зниклих кораблів наразі невідомо;

Відео дня

ДЕПУТАТИ ПАРЛАМЕНТУ ГРУЗІЇ ВЛАШТУВАЛИ БІЙКУ

Верховний суд Австрії дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США. Тепер українського олігарха від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення. Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні;

що відзначають День 25 червня?

День моряка;

День митної служби України

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 25 червня

1 € = 29.84₴

1 $ = 26.19₴

1 ₽ = 0.416₴

Нафта = 64,91 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 11 324,10$

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