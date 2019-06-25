Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на свята

Укрзалізниця призначила чотири додаткових поїзди на святкові та вихідні дні, на свято День Конституції України.

Відзначається, що поїзди вирушать до Львова, Дніпро, Суми та Вінницю.

Як повідомили в прес-службі, поїзди були призначені за такими маршрутами:

Поїзд №154 / 153 Київ-Суми курсуватиме 28 і 30 червня. Відправлення о 5:49 і прибуття до Сум о 11:15. Зворотно — відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19:46.

Поїзд №237 Київ-Дніпро відправлятиметься 27 і 30 червня. Відправлення о 20:28 і прибуття в Дніпра о 6:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56, прибуття о 20:06.

Поїзд №755 / 756 Київ-Львів вирушить 28 червня й 1 липня в 00:15, прибуття до Львова о 5:47. У повідомленні Львів-Київ відправиться 27 і 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50.

Поїзд №779 / 780 Суми-Київ-Вінниця курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення о 5:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34.

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