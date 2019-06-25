Ляшко про повернення РФ до ПАРЄ: Страсбурзька змова за аналогією з ганебною Мюнхенською змовою (відео)

Повернення РФ у ПАРЄ можуть увійти в європейську історію як Страсбурзька змова за аналогією з ганебною Мюнхенською змовою. Саме таким чином прокоментував вчорашні події у Страсбурзі лідер РПЛ і член української делегації у ПАРЄ Олег Ляшко. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис пана Ляшка у соціальній мережі фейсбук.

Лідер РПЛ пише: «Вчорашні події у Парламентській асамблеї Ради Європи увійдуть у новітню європейську історію як Страсбурзька змова за аналогією з ганебною Мюнхенською змовою».

Він також наголошує на тому, що європейці зрадили не тільки Україну, а й самих себе – принципи і засади, на яких створювалась Рада Європи.

«Повернення російської делегації до ПАРЄ – це Піррова перемога. Бо насправді – це поразка європейської демократії, приниження і капітуляція перед агресором заради грошей», – заявляє Олег Ляшко.

Парламентар також вважає, що зараз Україні немає чого робити у ПАРЄ. Однак він висловлює сподівання, що українська делегаціє ще повернеться в Асамблею.

«Але я вірю, що ми повернемось сюди після нашої перемоги. Резолюція ПАРЄ не скасовує очевидного факту: Росія – агресор, їхні війська на Донбасі і в Криму.

Треба працювати над посиленням нашої армії і розвитком економіки, добиватися укладення двосторонньої військової угоди з США, щоб відновити контроль над нашими територіями. Боротьба триває!», – наголошує наприкінці свого допису лідер Радикальної партії.

У своєму дописі Олег Ляшко виклав відеосюжет.

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Нагадаємо, що Олег Ляшко закликав не приїжджати в України тим, хто голосував за підтримку резолюцію, яка ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

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