У Німеччині знайшли унікальну золоту монету

Римська золота монета 4 століття нашої ери була виявлена археологом-аматором в районі Штаде в Нижній Саксонії. Матіас Глюсинг знайшов її біля Фреденбека. Ця місцевість відома своїми доісторичними курганами, але вона значно північний схід від кордонів Римської імперії.

Монета була випущена імператором Константом, молодшим сином Костянтина Великого. Ще за життя батька Констант отримав титул цезаря, а після його смерті розділив правління імперією з двома своїми братами: Костянтином II і Констанцием II. Монету виготовили в 342-343 роках в місті Сисция (сучасний хорватський Сисак), який був столицею провінції Паннонія. Монетний двір в Сисции, був відкритий у 262 році нашої ери і використовувався в якості імператорського монетного двору до кінця правління Граціана в 383 році нашої ери. Монети, випущені там протягом 4-го століття, мають знак SIS або SISC.

Знайдений у Німеччині золотий солід відноситься до монет, які карбувалися в честь значущих подій: сходження на престол нового імператора, значущою військової перемоги, ювілею правління. На особливій церемонії імператор нагороджував такими монетами своїх наближених. Серед знайдених раніше зразків подібних монет багато мають отвори, означають, що їх носили на грудях, подібно медалей.

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Дану монету Констант велів виготовити, святкуючи свою перемогу над франками у 342 році. Виявлення цієї монети на півночі в такому хорошому стані може свідчити про те, що солід був подарований саксонському військовому вождю, який надав вирішальну допомогу римському імператору. Якщо це так, то це буде саме раннє археологічне свідчення існування саксонської військової еліти в сучасній Нижній Саксонії.

«Є переконливі докази того, що золота монета була принесена в жертву в особливому місці, для якого характерні невелика вересова пустку, особлива група курганів, давня стежка і вражаючий пагорб», — говорить археолог Даніель Неслер з Штаде.

Знахідка буде виставлена в музеї Stade Schwedenspeicher.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», знайдена монета з прижиттєвим зображенням Ісуса Христа.

За матеріалами «Новий час»

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