Зеленський отримав першу зарплатню на посаді президента України

Володимир Зеленський вже місяць пропрацював на посаді Президента України й, відповідно до трудового законодавства, отримав першу зарплатню від українських платників податків.

Як повідомляє видання “Фактор”, у травні 2019 року Володимир Зеленський отримав посадовий оклад у розмірі 12, 727 грн. Надбавок і премій не встановлено. Більш того, з самого окладу він заплатив 2481 гривень обов’язкових зборів і податків.

Нагадуємо, видання Zrada.today проаналізувало результати роботи, за перший місяць, Володимира Зеленського на посаді президента України.

Деталі перших 30 днів нового президента читайте у нашій статті: ЧИ ЗАСЛУЖИВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕРШУ ПРЕЗИДЕНТЬСКУ ЗАРПЛАТНЮ

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