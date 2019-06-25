Київський ресторан потрапив у рейтинг кращих піцерій Європи

Київський Positano опинився в рейтингу на 30-му місці і став єдиним рестораном України, який увійшов в європейський топ-50.
Кухнею ресторану Positano керує Марко Черветти. Меню він розробив у співавторстві з пицайолло Енцо Кочча, заснував La Notizia – піцерію, яку рекомендує Червоним гідом Michelin. Піцу у Positano готують у дров’яній печі Stefano Ferrara.
Топ-10 піцерій Європи:
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Рейтинг Top 50 Pizza формується на базі оцінок експертів. Вони відвідують піцерії по всьому світу і виносять закладам оцінки за наступними критеріями: якість піци, рівень обслуговування, інтер’єр закладу, використання локальних і сезонних продуктів, вміст барною та винної карт.
Крім кращих піцерій Європи експерти визначають кращі профільні заклади в Азії, Африці, Північній Америці, Океанії, Японії, а також обирають закладу, де подають найкращу в світі піцу по-неаполітанськи.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», ТОП-7 ресторанів Києва з незвичайним пісним меню.
За матеріалами 34travel.me
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