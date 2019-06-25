Київський ресторан потрапив у рейтинг кращих піцерій Європи

Київський Positano опинився в рейтингу на 30-му місці і став єдиним рестораном України, який увійшов в європейський топ-50.

Кухнею ресторану Positano керує Марко Черветти. Меню він розробив у співавторстві з пицайолло Енцо Кочча, заснував La Notizia – піцерію, яку рекомендує Червоним гідом Michelin. Піцу у Positano готують у дров’яній печі Stefano Ferrara.

Топ-10 піцерій Європи:

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

50 Kalo, Лондон, Великобританія;

Bijou, Париж, Франція;

Bæst, Копенгаген, Данія;

Ober Mamma, Париж, Франція;

Pizzeria Luca, Копенгаген, Данія;

Kytaly, Женева, Швейцарія;

Lilla Napoli, Фалькенберг, Швеція;

Addomme, Лондон, Великобританія;

L Antica Pizzeria da Michele, Лондон, Великобританія;

Gazzo, Берлін, Німеччина.

Рейтинг Top 50 Pizza формується на базі оцінок експертів. Вони відвідують піцерії по всьому світу і виносять закладам оцінки за наступними критеріями: якість піци, рівень обслуговування, інтер’єр закладу, використання локальних і сезонних продуктів, вміст барною та винної карт.

Крім кращих піцерій Європи експерти визначають кращі профільні заклади в Азії, Африці, Північній Америці, Океанії, Японії, а також обирають закладу, де подають найкращу в світі піцу по-неаполітанськи.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», ТОП-7 ресторанів Києва з незвичайним пісним меню.

За матеріалами 34travel.me

Читайте також:

Неаполітанці створили робота-піццайоло, який готує по всім італійським правилами

Неаполітанська піца визнана світовим скарбом

Корж під шубою: як піца стала найпопулярнішим блюдом у світі