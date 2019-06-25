Карл Волох прокоментував голосування у Страсбурзі

Обрання Зеленського було сигналом, що російська спецоперація пройшла успішно і для західного світу прийшов час звичної ріалполітік, – пише політичний аналітик Карл Волох, коментуючи голосування у Спасбурзі і повернення РФ у ПАРЄ. Він також заявляє, що європейці проголосували так не через дефіцит бюджет, а за десятки мільярдів російських грошей. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політ аналітика у соціальній мережі фесбук.

Коментуєючи голосуванні в Страсбурзі Карл Волох пише: «1. Нагадаю, що саме про це ми і попереджали: нерозумно і небезпечно сприймати міжнародну підтримку України, антикремлівську коаліцію цивілізованого світу як щось само собою зрозуміле. Вони (а з ними і здатність України протистояти агресивній політиці РФ) трималися на очевидних неабияких дипломатичних талантах і неймовірній пасіонарності Порошенка. Обрання Зеленського було сигналом, що російська спецоперація пройшла успішно і для західного світу прийшов час звичної ріалполітік».

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Політаналітик також звертає увагу на те, що для Європи дружити з Україною проти РФ морально виграшно, але невигідно з практичної позиції.

«2. Наївно всерйоз сприймати аргумент, що Росія повернули в ПАРЄ через дефіцит бюджету, пов’язаний з несплатою внеску на утримання цієї організації. Для європейців це абсолютні гроші. Проблема тут зовсім в інших грошах: в десятках мільярдів, які останніми роками західний бізнес позбавлений можливості заробляти в Росії, а також підкуп європейських політиків і функціонерів, де Шредер – лише видима частина айсберга. Дружити з Україною проти Росії морально виграшно, але з практичної позиції дуже невигідно. Те, що нам це до недавнього часу вдавалося – досягнення неабияке, але, як бачимо, не вічне», – заявляє Карл Волох.

Політичний аналітик вважає, що слідом за скасуванням політичних санкцій поступово будуть скасовуватися і економічні, заради чого, на його думку, і була ця вся «веремія». Він також підкреслює, що Україна програла Росії не вчора, а 21 квітня, коли фаворит Путіна виграв на виборах.

«3. Далі буде гірше. Слідом за санкції політичного буде поступово скасовуватися економічна (власне, заради них і веремії). Для цього нам нав’яжуть який-небудь черговий «план Мореля», коли світ ми отримаємо виключно в обмін на суверенітет. Поки є надія на США, але тих проблема Ірану турбує більше, ніж РФ, та й проти Китаю з Росією дружити зручніше. Так що, не факт.

Загалом, в Україні Путін вже переміг. Але не вчора, а 21 Квітня, коли його фаворит (об’єктивний, незалежно від його власних намірів) отримав підтримку трьох чвертей виборців», – наголошує Карл Волох наприкінці свого допису.

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Нагадаємо, що лідер РПЛ і член української делегації у ПАРЄ Олег Ляшко прокоментував вчорашні події у Страсбурзі і заявив, що повернення РФ у ПАРЄ можуть увійти в європейську історію як Страсбурзька змова за аналогією з ганебною Мюнхенською змовою.

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