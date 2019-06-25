Обрана нова зелена столиця Європи

За European Green Capital Award Лахті боровся кілька років. З ним конкурували французькі Страсбург і Лілль, але фінський місто отримало найвищі бали по чотирьох з дванадцяти показників, що визначають переможця: якість повітря, поводження з відходами, зелений зростання та екологічні інновації, управління екологічною діяльністю.

Зеленої столиці належить приз – € 350 000. Ці гроші підуть на просування екологічного способу життя. Також в 2021 році Лахті прийме різні міжнародні і місцеві заходи на екотематику.

Лахті – перший великий місто Фінляндії, повністю відмовився від використання кам’яного вугілля. 96 % всього міського сміття в Лахті переробляють, отримуючи енергію або сировину. Електрика і тепло отримують тут від залишкових продуктів виробництва підприємств лісової промисловості. Для сортування відходів місцеві використовують сім різних баків.

Експрес-інформація по країні

Фінляндія (Фінляндська Республіка) – держава на півночі Європи.

Прапор



Герб



Столиця – Гельсінкі

Найбільші міста: Гельсінкі, Еспоо, Тампере, Вантаа, Турку

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 338 430 км2 (64-я в світі)

Населення – 5,47 млн чол. (114-я в світі)

Офіційні мови – фінська, шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,883 (24-я в світі)

ВВП – $272,2 млрд (41-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Росією, Швецією, Норвегією

European Green Capital Award вручається з 2010 року. Нагороду отримують міста, що є лідерами у природоохоронній діяльності і здатні стати прикладом для інших міст.

«Навколо Світу. Україна» писав про самих екологічно чистих містах світу.

За матеріалами 34travel.me

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