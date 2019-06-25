Аеропорт Жуляни закриють на 10 днів

Причина обмежень — ремонт злітно-посадкової смуги.

Аеропорт випустив NOTAM A1437/19 – інформацію про зміни в правилах проведення та забезпечення польотів. Керуюча компанія «Майстер-Авіа» пропонує авіаперевізникам тимчасово переїхати в аеропорт Бориспіль.

У Жулянах нещодавно вже був ремонт: у 2017 році аеродром був закритий з 14 по 24 травня, і рейси всіх авіакомпанія було перенесено в Бориспіль.

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У 2008 році на кошти держбюджету в Жулянах проводилася повна реконструкція та подовження смуги, що дозволило повітряної гавані розширити список літаків, які можуть обслуговуватися на аеродромі, включивши, зокрема, середньомагістральні авіалайнери сімейства Boeing 737 та Airbus A320.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Києві перейменують аеропорт «Жуляни» в честь Сікорського.

За матеріалами 34travel.me

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