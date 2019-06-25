Що привезти з Єгипту, крім піску у валізі?

Як купити найсмачніший манго

Всі знають, що Єгипет – країна манго. Сезон, а відповідно і найкращий час для покупки цього фрукта – вересень. Але і в інші місяці манго продаються, правда, менше і дорожче. Манго на сувеніри (або собі) можна купити відразу ящик, і везти його в ручній поклажі. У сезон нам вдалося сторгуватися за ціною близько 12-15 доларів за 12 штук в ящику. Вибирати краще твердоватый, але вже почав червоніти манго, більш великий. Краще вибирайте самі, не соромтеся замінити фрукт, який поклав вам торговець. Звичайно, вгадати ступінь зрілості – найскладніше в покупці манго. Але є лайфхак: вдома покладіть їх в пакет з бананом, він допоможе «сусідам» дозріти.

Яку «травичку» варто купити на єгипетському ринку?

Бедуїни в пустелі здавна лікувалися травами. Купити травички на єгипетському базарі – простіше простого. Мільйон видів від усіх хвороб. Мені від застуди після перельоту допоміг чай під назвою «Мирием» — тобто «Марія». Ця трава, схожа за смаком на м’яту, додається у чорний чай (буквально пару гілочок) як протизастудного кошти. Гарний сувенір для себе і близьких та приємне нагадування про взимку спекотному Єгипті.

Варто везти з Єгипту кальян?



Експрес-інформація по країні

Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на

Синайському півострові в Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Каїр

Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)

Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,690 (108-я в світі)

ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)

Валюта – єгипетський фунт

Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією

Багато наші туристи привозять кальян і тютюн з Єгипту. Тут він дійсно дешевий і якісний. Головна умова – не купувати «сувенірні» кальяни маленькі, використовувати їх за призначенням не можна. Тому якщо готові заморочити питанням перевезення його багажі – можете привезти додому справжній великий кальян.

Який єгипетський сувенір можна придбати в аптеці?

Якщо до мастил на єгипетському базарі є питання, з точки зору їх якості та разбавленності, то аптечні єгипетські засоби викликають набагато більше довіри. Зайдіть у звичайну аптеку, не соромтеся. Буквально за копійки там як сувенір можна придбати фабричні масла троянди і сандалового дерева, маски з глиною, косметику для особи й тіла, натуральні засоби для лікування суглобів і волосся, багато хто вже з інструкцією російською мовою.

За скільки можна купити хороше верблюже ковдру?

В Єгипті є сенс купувати верблюжі ковдри, подушки, шкарпетки. Верблюжа шерсть – дуже легка, дихаюча і тепла при цьому. Це недешеві виробу і ціна навіть маленький килимок стартує від 20 доларів.

Де в Єгипті купити справжній рахат-лукум?

За цим рахат-лукумом потрібно йти на ринок і купувати його на вагу. Той, що вже запакований в коробки відрізняється за смаком. Ну і можливість спробувати перед покупкою –безцінна. Як і можливість поторгуватися наживо з колоритним продавцем.

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