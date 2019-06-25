Уродженці Вірменії влаштували криваві розбірки в Новосибірську

У Новосибірську очевидці повідомили, що в районі вулиці Гоголя чутні постріли. На місце прибули співробітники поліції. Місце події оточене, видно гільзи і кров, передає портал NGS.RU.

За даними телеграм-каналу “112”, там був розстріляний якийсь 41-річний Андранік Мурадян, який стояв на зупинці «Метро Червоний проспект». Стрілянина велася невідомими людьми з автомобіля Nissan з вірменськими номерами.

“Мурадян отримав множинні проникаючі поранення грудної клітини з пошкодженням серця, кінцівок, черевної порожнини, голови”, – йдеться в повідомленні. Постраждалого спробували доставити до лікарні, але він помер.

На місці події були знайдені не менше 10 гільз. Поки невідомо, чим займався вбитий і що він не поділив із співвітчизниками.