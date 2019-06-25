Спекотне літо трохи збавить оберти і завтра в Україні буде майже не спекотно. Про це повідомляє 5 канал.

У Києві завтра буде сухо, вночі температура буде до +15°С…+17°С, а вдень +26°С…+28°С

Протягом 26 червня в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Про таке повідомив “Укргідрометцентр”.

Докладний прогноз на 26 червня:

На півдні без опадів, уночі +18°С…+23°С, у світлу пору доби +30°С…+33°С;

Північ: хмарно з проясненнями, вночі +13°С…+17°С, удень +25°С…+28°С;

Схід: сухо, вночі +14°С…+21°С, вдень +27°С…+33°С;

На заході опади, +11°С…+16°С у темну пору доби та +25°С…+30°С вдень;

У центральних регіонах хмарно з проясненнями, стовпчик термометра покаже +17°С…+20°С вночі, +29°С…+31°С удень.

У Києві сухо, вночі +15°С…+17°С, вдень +26°С…+28°С.

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Нагадаємо, як повідомив Центр громадського здоров’я, за екстремальної спеки медики рекомендують якнайменше перебувати на вулиці, дотримуватися питного режиму й дієти з низьким вмістом солі та відмовитися хоча б тимчасово від споживання кави та алкоголю.

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