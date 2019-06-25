Номер з сушаркою для нігтів за 1,4 млн рублів

«Трансперенсі»: глава Мінпромторгу Денис Мантуров зупиняється в готелях наддорогих

«Трансперенсі інтернешнл Росія» опублікувало розслідування, з якого випливає, що глава Мінпромторгу Денис Мантуров у робочих поїздках зупиняється в наддорогих готелях. Вартість доби у деяких з них досягає 1,4 млн рублів, а міністерство витрачає бюджетні мільйони на відрядження чиновників. Матеріал опублікований на сайті організації.

Службові відрядження чиновників (як по країні, так і за кордон) фінансують за рахунок коштів, передбачених у федеральному бюджеті у витратах на утримання відповідних федеральних органів влади по відповідним розділам та підрозділами. Чиновник може оформити відрядження двома способами.

Перший — через авансовий рахунок. Працівникові видаються грошові кошти на проїзд та оренду житла, а по поверненні він повинен подати в бухгалтерію чеки і квитанції. За даними «Трансперенсі», цим способом найчастіше користуються Минкомсвязь, Мінспорту, Міненерго, Мінсільгосп, Мінтранс.

Другий спосіб — залучення зовнішнього контрагента. Робиться це через сайт держзакупівель. Цей спосіб використовують Управсправами президента, Мінпромторг, Мінбуд, Мінприроди, Міносвіти, Мінкультури, Мінекономрозвитку, МНС.

З середини 2000-х років діють граничні норми витрат на проживання чиновників під час закордонних відряджень. Для кожної країни установлені свої норми: від 70 доларів в добу в Уругваї та Фіджі до 200 євро в Німеччині та Нідерландах. Ці норми введені для того, щоб чиновники не оточували себе розкішшю за бюджетні гроші.

Ці норми не можна назвати заниженими: вони дозволяють чиновникам зупинятися у п’ятизіркових готелях по всьому світу.

Крім того, з-під дії лімітів у 2005 році були виведені високопоставлені чиновники: федеральні міністри і їх заступники, керівники держкомітетів, федеральних служб і агентств та їх заступники, гендиректор МЗС, глава служби Міноборони та інші.

«Виходить, що чиновник може систематично не дотримуватися обмеження витрат на відрядження, якщо займає досить високу посаду або заручився підтримкою свого керівника», — роблять висновок автори розслідування.

«Трансперенсі» запросило інформацію про витрати на відрядження в адміністрації президента, уряді, Раді Федерації, Державній думі, всіх федеральних міністерствах, агентствах, Рахунковій палаті та Федеральному казначействі.

Тільки в двох відповідях привели цифри: Міністерство транспорту повідомило, що в 2018 році витратило на готелі для своїх відряджених співробітників трохи більше 14 мільйонів рублів, а на перельоти — майже 60 мільйонів. Федеральне агентство з друку і масових комунікацій в 2016-2018 роках на оплату проживання, проїзд до місця відрядження і назад витратило 16,9 мільйонів рублів.

В інших випадках дані надавати відмовилися.

Найбільше вдалося з’ясувати про відрядження Мінпромторгу і його голови Дениса Мантурова, оскільки відомості виявилися доступні на сайті держзакупівель.

У листопаді 2016 року під час поїздки в Шанхай Він провів добу у президентському номері готелю The Peninsula Shanghai за 1,388 млн рублів на добу.

Площа номера — 400 квадратних метрів, двоповерхова велика їдальня, вітальня з каміном та балконом, кабінет, туалетна кімната для гостей, простора окрема гардеробна з радіо, погодної панеллю і сушаркою для нігтів, мармурова ванна кімната, щоденна кошик з фруктами і місцева газета.

22 жовтня 2017 року міністр переночував у президентському номері готелю Four Season Hotel Mexico City в Мехіко за 478 782 рублів на добу.

Кожна ніч, проведена Мантуровим у готелі JW Marriott Hotel Zhengzhou в китайському місті Чженчжоу, обійшлася бюджету в 327 486 рублів.

У розслідуванні наводиться ще кілька прикладів шикарних номерів.

«Згідно з відомостями про закупівлі, Мінпромторг в 2016-2017 роках витратив на проживання в зарубіжних готелях як мінімум 19,3 млн руб. Проаналізувавши акти виконаних робіт, ми підрахували, що якщо б чиновники дотримувалися встановлені урядом ліміти і жили в готелях більш скромно, бюджет заощадив би 12,5 млн рублів», — йдеться в розслідуванні.

Як пояснила «Ведомостям» прес-служба Мінпромторгу, загальний обсяг коштів федерального бюджету на відрядні витрати узгоджується при формуванні проекту федерального бюджету на відповідний рік і плановий період. Рішення про направлення працівників центрального апарату Мінпромторгу Росії приймаються урядом при відрядженні міністра, міністром — при відрядженні заступників і помічників міністра, радників та директорів департаментів міністерства.

У зв’язку з цим «Трансперенсі» направила заяви в генпрокуратуру за всіма фактами виявлених граничних норм. Матеріали також переправлені у Федеральне казначейство. Крім того, організація звернулася до Рахункової палати та направила рекомендації в Управління справами президента і уряд.