До Держдуми внесений законопроект про списання безнадійних боргів по ЖКГ

Борги росіян за оплату житлово-комунальних послуг будуть списувати безнадійні по закінченні строку позовної давності, якщо буде прийнятий закон, який внесений в Державну думу членами обох палат Федеральних зборів. Як пояснив «Парламентській газеті» один з авторів ініціативи Сергій Леонов, в разі ухвалення закон усуне правову колізію, з якою стикаються боржники по ЖХГ за період більше трьох років.

Коли керуючі компанії намагаються стягнути такі борги через суд, то судді застосовують до них строки позовної давності, рівні трьох років. Але керуючі компанії продовжують включати нові платіжки ще й ту частину боргу, щодо якої термін позовної давності минув, нараховуючи понад це ще і розмір пені.

У підсумку, незважаючи на рішення суду, громадянин залишається боржником, навіть якщо погасить частину боргу.

«Управляючі компанії можуть скористатися послугами колекторів, щоб вимагати ці борги. Плюс ще є соціальні пільги, наприклад, субсидії, які можна отримати тільки при відсутності заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги», — зазначив Леонов.

За його словами, у відповідь на претензії громадян комунальники відповідають відмовами, в тому числі і керуючись положеннями Цивільного кодексу. Він не відносить закінчення строку позовної давності до обставин, які тягнуть за собою припинення боргового зобов’язання. Суди відмовляють за такими позовами, вказуючи на відсутність законодавчої бази для того, щоб зобов’язати керуючу компанію списати борг з простроченим терміном давності. Законопроект покликаний виправити цю прогалину. Якщо закон приймуть, заборгованість за послуги ЖКГ, яка рішенням суду віднесена до такі депозити терміном давності, буде автоматично визнаватися безнадійною.

Видання наводить дані Мінбуду, згідно з яким, сумарний борг, накопичений росіянами за послуги ЖКГ, на кінець 2018 року склав 1,2 трлн рублів.