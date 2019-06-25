Росреестр переписав елітний особняк генерала ФСБ на «Російську Федерацію»

Росреестр скоригував інформацію про особняку в підмосковному котеджному селищі «Лісова бухта», що належить главі УФСБ Росії по Москві і Московській області Олексію Дорофєєву. Ім’я високопоставленого силовика фігурувало у справі журналіста Івана Голунова.

За інформацією «Нової газети», зараз у виписці Росреестра власником нерухомості замість Дорофєєва вказана «Російська Федерація». «Сусідній особняк Эльды Медоевой, сестри його помічника Марата Медоева, був викуплений невідомим, прихованим під назвою „Російська Федерація“, — зазначає видання.

Раніше було опубліковано спільне розслідування «Нової газети», «Трансперенсі Інтернешнл» та проекту Baza. Воно стосується елітної нерухомості Дорофєєва та сім’ї Медоева. У матеріалі повідомлялося, що Дорофєєву і Медоеву належить дві сусідніх ділянки з триповерховими котеджами площею майже 800 квадратних метрів кожен.

Дорофєєва та Медоева в пресі називають можливими ініціаторами кримінального переслідування журналіста Голунова. Кореспондента «Медузи», нагадаємо, затримали в Москві 6 червня. Його звинуватили в замаху на збут наркотиків. Журналіст стверджував, що заборонені речовини йому підкинули. Голунь вважає, що його затримання пов’язане з підготовкою матеріалу про зв’язки ринку похоронного бізнесу з силовиками з УФСБ по Москві і Підмосков’ю. У підсумку з журналіста були зняті всі звинувачення.