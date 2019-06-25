Клімкін: Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete

Міністр закордонних справ Павло Клімкін проаналізував вчорашні події у ПАРЄ. Він вважає, що Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис міністра у соціальній мережі фейсбук.

Павло Клімкін пише: «Ну що, йде епоха. Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Російській делегації дозволили повернутись до ПАРЄ».

Міністр закордонних справ далі проводить аналіз того, що відбулося і пояснив, чому так сталося, що європейці проголосували за повернення делегації РФ у ПАРЄ.

«1. Проблема аж зовсім не у самому факті повернення російської делегації до ПАРЄ – це радше символіка. Дуже неприємна, але символіка. Реальна проблема у тому, що це поштовх до створення нової нормальності у відносинах з РФ.

За цю нормальність виступає добра половина, а то й більше європейських країн та політиків. Маємо говорити з ними прямо і відверто – частка відповідальності за занепад Ради Європи лягає на них. Про наслідки для Нормандського формату та Мінського майданчика я вже неодноразово згадував», – пише Клімкін.

Пан міністр також заявляє про те, що реальні, а не символічні виклики з’являться тоді ж, коли ці країни та політики (європейські) намагатимуться вирішувати питання Донбасу і енергетичної незалежності, наприклад, газового транзиту, за наш рахунок. І наголошує, що Україна ризикує відчути це на собі вже одразу після парламентських виборів.

Далі Павло Клімкін заявляє, що питання повернення РФ у ПАРЄ вирішувалося ще до виборів в Україні, тому не дуже суттєво, хто саме став президентом.

Він пише: «3. Багато хто підкреслює значення фінансового фактору у поверненні РФ до ПАРЄ. Це суттєво, але не визначально. Не все зводиться до банального захисту фінансових інтересів.

Рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ було прийняте ДО (!) президентських виборів в Україні. Воно назрівало і було б ухвалено за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні. Справа не у розподілі відповідальності, яку я, до речі, з себе також не знімаю. Це все не про Порошенка, Зеленського, чи когось іншого. Це наші спільна проблема. Добре було б це спільно усвідомити. Я прекрасно розумію необхідність у світлі виборчої кампанії заповнювати ефіри та соцмережі. Але це справа чесності і готовності дивитися у вічі викликам, як вони є. І якщо у цьому питанні ми не можемо бути чесними з собою, як можна бути чесними з виборцями?»

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У своєму дописі Павло Клімкін досить чітко пояснив своє бачення того, чи потрібно залишати українській делегації ПАРЄ. Він пише:

«5. У нас традиційно спочатку мають вирішити, хто винен, а потім – що робити. Вдячний українській парламентській делегації, вони вклалися по повній. Я не збираюся підштовхувати наших парламентарів до прийняття рішень щодо формату їх участі у ПАРЄ. І політично, і емоційно в цій ситуації нам нема, чого шукати. Тому призупинення участі в ПАРЄ – цілком логічний крок. Але не назавжди, аби не віддавати РЄ на поталу Росії та її друзям. Куди складніше, власне, з Радою Європи – це наш юридичний і людський обов’язок брати участь у її механізмах захисту прав людини. Хоч арсенал цих механізмів далеко не ідеальний, але важливий. У всьому іншому РЄ втратила нашу довіру, і відновити її буде надзвичайно складно. Із лідера зусиль для захисту прав людини Організація перетворилась у простого менеджера, причому такого собі.

Тому відкликаємо нашого Посла при РЄ для консультацій. Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточимо разом.

А ще, особливо прикро, що все це сталося за французького головування в РЄ. Бути країною-засновником Нормандського формату і розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ жодних з висунутих умов – це, вибачте за мою французьку, повний mauvais ton. Просто тотальний когнітивний дисонанс, який ще відгукнеться всій Європі.

А суто по-людськи мені Раду Європи, усю Європу і навіть кожного окремо з тих, хто голосував за видачу цієї індульгенції російській делегації, дуже шкода. Компроміси з совістю ніколи нічим добрим не закінчуються».

Нагадаємо, що Володимир Горбач, політичний аналітик у Інституті Євроатлантичного Співробітництва також зробив дуже цікавий аналіз ситуації, яка склалася навколо українського питання в ПАРЄ. Він досить розлого розповів, чому повернули делегацію РФ в асамблею, а також про те, які ще удари по Україні можуть відбутися у найближчому майбутньому.

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