Клімкін: Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete

Міністр закордонних справ Павло Клімкін проаналізував вчорашні події у ПАРЄ. Він вважає, що Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис міністра у соціальній мережі фейсбук.
Павло Клімкін пише: «Ну що, йде епоха. Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Російській делегації дозволили повернутись до ПАРЄ».
Міністр закордонних справ далі проводить аналіз того, що відбулося і пояснив, чому так сталося, що європейці проголосували за повернення делегації РФ у ПАРЄ.
«1. Проблема аж зовсім не у самому факті повернення російської делегації до ПАРЄ – це радше символіка. Дуже неприємна, але символіка. Реальна проблема у тому, що це поштовх до створення нової нормальності у відносинах з РФ.
Пан міністр також заявляє про те, що реальні, а не символічні виклики з’являться тоді ж, коли ці країни та політики (європейські) намагатимуться вирішувати питання Донбасу і енергетичної незалежності, наприклад, газового транзиту, за наш рахунок. І наголошує, що Україна ризикує відчути це на собі вже одразу після парламентських виборів.
Далі Павло Клімкін заявляє, що питання повернення РФ у ПАРЄ вирішувалося ще до виборів в Україні, тому не дуже суттєво, хто саме став президентом.
Він пише: «3. Багато хто підкреслює значення фінансового фактору у поверненні РФ до ПАРЄ. Це суттєво, але не визначально. Не все зводиться до банального захисту фінансових інтересів.
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У своєму дописі Павло Клімкін досить чітко пояснив своє бачення того, чи потрібно залишати українській делегації ПАРЄ. Він пише:
«5. У нас традиційно спочатку мають вирішити, хто винен, а потім – що робити. Вдячний українській парламентській делегації, вони вклалися по повній. Я не збираюся підштовхувати наших парламентарів до прийняття рішень щодо формату їх участі у ПАРЄ. І політично, і емоційно в цій ситуації нам нема, чого шукати. Тому призупинення участі в ПАРЄ – цілком логічний крок. Але не назавжди, аби не віддавати РЄ на поталу Росії та її друзям. Куди складніше, власне, з Радою Європи – це наш юридичний і людський обов’язок брати участь у її механізмах захисту прав людини. Хоч арсенал цих механізмів далеко не ідеальний, але важливий. У всьому іншому РЄ втратила нашу довіру, і відновити її буде надзвичайно складно. Із лідера зусиль для захисту прав людини Організація перетворилась у простого менеджера, причому такого собі.
Тому відкликаємо нашого Посла при РЄ для консультацій. Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточимо разом.
А суто по-людськи мені Раду Європи, усю Європу і навіть кожного окремо з тих, хто голосував за видачу цієї індульгенції російській делегації, дуже шкода. Компроміси з совістю ніколи нічим добрим не закінчуються».
Нагадаємо, що Володимир Горбач, політичний аналітик у Інституті Євроатлантичного Співробітництва також зробив дуже цікавий аналіз ситуації, яка склалася навколо українського питання в ПАРЄ. Він досить розлого розповів, чому повернули делегацію РФ в асамблею, а також про те, які ще удари по Україні можуть відбутися у найближчому майбутньому.
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