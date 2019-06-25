“Справа полковників ФСБ”: Золотий Patek Philippe, вілла на Сицилії

«Росбалту» стали відомі подробиці розслідування щодо Кирила Черкалина.

При обшуку у екс-начальника банківського відділу Управління «К» ФСБ РФ Кирила Черкалина було виявлено цінностей і грошей на суму в 12 млрд рублів. Оперативники з’ясували, що незадовго до арешту Черкалін часто спілкувався з одним слідчим, володіють нерухомістю в Італії, а також з колегою, віддають перевагу золоті годинники з Швейцарії.

Як розповів «Росбалту» джерело в спецслужбах, ще в той час, коли оперативники розробляли Кирила Черкалина перед арештом, в їх поле зору потрапив високий чин із слідства поліції одного зі столичних округів. Саме в цей підрозділ — в силу його розташування і за традицією — надходили багато кримінальні справи, що стосуються великих банків та їх керівників. І нерідко з цими справами відбувалися досить дивні події. На думку співрозмовників агентства, ці події розвивалися не без участі Черкалина і його знайомої з цього підрозділу. Після того, як Черкалина відправили під варту, жінка, зрозумівши, що до неї виникнуть питання, добровільно вирішила заявити про свої стосунки з екс-начальником банківського відділу Управління «К».

Вона докладно описала, з якими питаннями і з якихось справах до неї звертався Черкалін. А заодно повідомила, що останнім часом його кілька разів супроводжував колега по ФСБ, прізвище якого слідчий не знає. Проте вказала його ім’я і відмітну особливість — на руці були вкрай дорогі золоті годинники марки Patek Philippe. Після цього співробітниця поліції подала рапорт про звільнення.

І хоча зазначений у свідченнях контррозвідник змінив Patek Philippe на скромні Apple Watch, його вдалося вирахувати. Він, втім, заявив, що ніяких сумнівних речей зі слідчим не обговорював. Навпаки — це її перевіряли на можливі корупційні проявения. І розповів про наявність у жінки шикарною нерухомості на Сицилії, яка була придбана на незрозумілі доходи. Стосовно слідчого зараз йде перевірка. «В результаті доводиться розбиратися у всіх подібних історіях, і вони періодично спливають у зв’язку з вивченням близького кола спілкування Черкалина», — розповіло джерело «Росбалта».

Як раніше зазначив співрозмовник агентства, під час обшуку в рамках справи Черкалина» на трьох квартирах була виявлена і вилучена сума, еквівалентна 12 млрд рублів. «Ми підозрюємо, що ці гроші були отримані за загальне заступництво від представників комерційних структур, в першу чергу — від керівників банків», — розповіло джерело «Росбалта». За його версією, зараз в оперативних матеріалах фігурують три банки, які могли платити великі суми, у тому числі — «Траст» (у березні 2018 року потрапив під санацію) і «Югра» (влітку 2017 року відкликана ліцензія).

Однак офіційна сума хабарів, яка фігурує у справі, поки значно менше. За версією слідства, Черкалін з жовтня 2013 року по лютий 2015 року отримав через посередника від підприємця Назарова $850 тис. «за вчинення дії або бездіяльність на користь хабародавця і комерційної структури, а також за загальне заступництво». Також він підозрюється в розкраданні шляхом шахрайства на 490 млн рублів.