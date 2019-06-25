Сервіс BlaBlaBus планує вихід на український ринок

Автобусний лоукост-перевізник BlaBlaBus, засновником якого є онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar (Франція), має намір вийти на український ринок.

Про це заявив співзасновник і гендиректор BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв’ю виданню “Октобус.Журнал”.

“Наш перший автобусний рейс BlaBlaBus уже запущено в Німеччині. Ми плануємо сполучити нашими рейсами 60 міст у всій Німеччині та Бенілюксі протягом першого року роботи. Потім ми розширимо охоплення BlaBlaBus на всю Європу. На наших неєвропейських ринках, де ми вже почали підключати професійних автобусних перевізників до своєї платформи, ми також подвоїмо наші зусилля в цьому напрямі з упором на Росію, Україну та Латинську Америку”, – повідомив Брюссон.

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За його словами, сервіс BlaBlaBus допоможе скоротити кількість автомобілів на дорогах, а також знизити вартість поїздок.

“У контексті невідкладної боротьби з глобальним потеплінням наш “ворог” – порожня машина на трасі, й наразі в нашої команди вдосталь мотивації впоратися з цією проблемою. Раніше ми боролися із безглуздою витратою ресурсів, заповнюючи порожні автомобілі. Тепер, крім цього, ми пропонуємо автобуси як альтернативу. Автобуси мають відіграти значну роль у скороченні кількості автомобілів на дорогах, зменшенні викидів CO2 і зниженні вартості поїздок”, – зазначив співзасновник BlaBlaCar.

BlaBlaBus запустила свій перший автобусний рейс 11 червня 2019 року в Німеччині. У 2018 році BlaBlaCar купив французького перевізника Ouibus, на основі якого і створили BlaBlaBus. До злиття французький сервіс мав понад 300 автобусних маршрутів у Європі.

BlaBlaCar (Франція) – найбільший у світі міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників, заснований у 2006 році. Компанія працює у 22 країнах світу, сукупна аудиторія проекту перевищує 70 млн людей.

На ринок України BlaBlaCar вийшов на початку 2014 року, придбавши український стартап “Подорожник”.

Джерело – interfax

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