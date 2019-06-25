Глава МЗС Латвії: Рішення ПАРЄ абсолютно неправильним

Латвія – одна з країн, яка не голосувала за повернення делегації РФ до ПАРЄ. Глава МЗС Латвії вважає, що рішення ПАРЄ повернути Росії право голосу руйнує авторитет Ради Європи, її дієздатність і підриває престиж.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Delfi.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич нагадав, що всі три країни Балтії, а також Україна і Грузія, протестували проти повернення Росії в ПАРЄ ще в травні цього року.

У коментарі агентству LETA Ринкевич розповів, що вважає рішення ПАРЄ “абсолютно неправильним”. Він нагадав, що Росія була позбавлена права голосу в Асамблеї після анексії Криму в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Литви оприлюднило офіційну заяву, у якій висловило жаль з приводу схвалення резолюції про повернення російської делегації до ПАРЄ.

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Нагадаємо, що у вівторок вранці делегація РФ вперше після 2015 року повернулася до асамблеї. Група депутатів оскаржила їхні повноваження відразу за двома процедурами.

В середу пообіді ПАРЄ має ухвалити рішення за оскарженнями.

Попри те, що напередодні ввечері ПАРЄ відмовилася від ключових санкційних інструментів, у асамблеї лишилося право накласти на російську делегацію менш вагомі санкції, або ж повністю відмовити у визнанні її повноважень.

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