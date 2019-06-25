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Зеленський зустрівся із засновником компанії Rakuten, власником Viber

25.06.2019

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з засновником японської компанії Rakuten Хіроші Мікітані.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“25 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані – засновником японської компанії Rakuten. В Україні вона найбільш відома як власник сервісу Viber”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, співрозмовники обговорили плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні, зокрема розширення офісу в Одесі та відкриття офісу у Києві.

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